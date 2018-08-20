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Группа мажоров на иномарке на скорости протаранила несколько машин и устроила схватку в Киеве

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Серьезное ДТП с участием "мажоров" произошло на Днепровской набережной в Киеве
Серьезное ДТП с участием "мажоров" произошло на Днепровской набережной в Киеве / Соцсети

К вечеру 20 августа в Киеве на перекрестке Березняковской улицы и Днепровской набережной автомобиль BMW на скорости врезался в четыре припаркованных автомобиля. По предварительным данным, в результате инцидента, к счастью, никто серьезно не пострадал.

Соответствующее видео с камер наблюдения появилось в сети.

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Заметим, что на месте работали целых четыре экипажа скорой помощи.

Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля находился в неадекватном состоянии.

"Говорят, что водитель в "черном" поменялся местами с пассажиром в "белом"? Со стороны водителя видно вмятину в стекле, а со стороны пассажира вмятины нет", – пишут пользователи в группе "Наш дом – Березняки".

Київ, Дніпровська набережна, Беркезняки, мажори, ДТП

Масштабное ДТП на Днепровской набережной в Киеве

Как отмечают в сообществе dtp.kiev.ua, полиция пока так и не сумела выяснить, кто же был за рулем. Также ресурс сообщает, что в машине находились "мажоры".

В главного подозреваемого с собой был травматический пистолет, которым он угрожал всем вокруг. Впоследствии приехал автомобиль с номерами 7777 и быстро забрал все личные вещи с BMW. Патрульные также во время своих длительных выяснений арестовали несколько очевидцев. Одного за то, что он коснулся патрульной машины, другого – за оскорбления в сторону представителя Нацполиции. Все продолжалось около двух часов. Собралось более сотни человек, которые требовали осмотра на алкоголь. Несколько раз возникла драка между патрульными и гражданами,
– говорится в заметке.

Видео с места инцидента обнародовали также "Стражи Эспрессо".

Напомним, ранее в Киеве произошла ужасная авария с участием автомобилей Mercedes Vito и "ВАЗ 2171". В результате столкновения один человек погиб и еще 8 были госпитализированы.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 канал
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