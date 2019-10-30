Группа Метинвест готова инвестировать в экологическую модернизацию 400 миллионов долларов

В рамках международного инвестиционного форума, который проходит в Мариуполе, Группа Метинвест подписала Меморандум о взаимопонимании с тремя муниципалитетами.

Горсоветы Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога попали в соглашение о сотрудничестве и улучшении окружающей среды. Подписанный меморандум предусматривает природоохранные мероприятия и экологическую модернизацию, которые будут реализовываться ближайшие 5 лет.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил, что на сегодняшний день тему экологии часто используют для политических баталий и дезинформации.

Где общество и государство являются полноправными партнерами, помогают продвигать и развивать тему экологии, вот там индустрия преуспевает,

– пояснил он.

Документ предусматривает ответственность металлургической компании за социальное и экологическое состояние в городах, где работают ее предприятия.

В соответствии с Меморандумом, Группа Метинвест продолжит модернизацию производства и будет помогать реализовывать городские программы охраны и оздоровления окружающей среды.

Всего в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия компания за шесть лет готова инвестировать более 400 млн долларов.