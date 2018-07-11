Группа O.Torvald огорчила поклонников неожиданным объявлением: детали

Украинская группа O.Torvald объявила о временной паузе в концертах. В целом перерыв продлится около года.

Об этом музыканты сообщили на странице в Instagram.

Популярный украинский коллектив O.Torvald, объединяющий тысячи поклонников по всей Украине, решил сделать паузу в гастролях. Однако перерыв не касается их творчества: хоть музыканты не будут выступать перед зрителями, однако продолжат записывать новые песни.

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Известно, что последний сольный концерт группы в 2018 году запланирован на 19 августа. Состоится он на территории киевского "Зеленого Театра".

Отметим, что O.Torvald летом 2018 года станут участниками музыкальных фестивалей Украины. В частности, "Бандерштата", MRPL City Festival, 100Pudivka, "Украинские песни", ZaxidFest и " Песня Феста".