Группа поляков с битами напала на украинцев неподалеку от Варшавы. Одному из них проломили череп

В селе Глоскув близ Варшавы группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Польское радио.

Как сообщает издание "Gazeta Wyborcza", Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет. "Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", – рассказал изданию их коллега с работы.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуве. В четверг, 3 мая, они пошли за покупками в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться тревожно.

"По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", – рассказал сотрудник пострадавших.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев. Двоим удалось убежать. Однако Николая бандиты поймали и жестоко избили. Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина также был нетрезв, поэтому в таком состоянии допросить его не смогли.

Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители продолжают розыск агрессоров и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный материал до сих пор также пока не позволяет утверждать, произошло ли нападение на национальной почве.