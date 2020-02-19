Группа "Приват" Коломойского и Боголюбова требует 25% пошлины на импорт российского топлива

Группа "Приват" Игоря Коломойского и НАК "Нафтогаз" инициировали специальное расследование в отношении импорта нефтепродуктов из России.

Если правительство введет пошлины, то это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов.

Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с другими участниками рынка требует 25% пошлины на импорт российского топлива.

Сейчас группа "Приват" контролирует свыше 70% добычи нефти, более 80% ее переработки и 90% перевалочных мощностей для импорта нефтепродуктов в морских портах.

Публичная компания группы показывает убытки для невыплаты дивидендов государству. Инвестиций в перерабатывающие мощности "Привата" практически нет.

В таких условиях пошлины приведут к росту цен на топливо внутри страны и одновременно максимизации прибыли группы "Приват" Игоря Коломойского.

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидийное расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта до 25,4% в 2024 году.

Инициирование введения пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России совершено 21 января. Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение о том, проводить расследование или нет, в течение месяца. То есть, до 21 февраля.

Если решение Комиссии по международной торговле будет в пользу украинских НПЗ, бизнес будет вынужден переложить подорожание топлива в цену товаров и услуг.

В итоге, инициатива Коломойского отразится на населении страны дважды. Первый раз – на колонке АЗС для водителей авто, второй – на кассе в магазине для всех.