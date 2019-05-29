Группа псевдоактивистов штурмом захватила Львовский городской совет

Несколько десятков молодчиков выломали входную дверь в Ратуше

Представители организаций "Развитие общины", "Украинский союз участников АТО", "Национальный корпус", "Сокол" и другие в среду, 29 мая, выломали двери в Львовский городской совет и ворвались внутрь. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как сообщает журналист издания с места происшествия, несколько десятков протестующих около 10:40 пришли под стены львовской Ратуши. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Однако протестующие отказались общаться с представителями мэрии на улице и потребовали впустить их в большой сессионный зал и позвать заместителя городского главы по вопросу ЖКХ Сергея Бабака.

Когда протестующим отказали в их требованиях, они устроили потасовку и драку, бросили на землю директора департамента "Администрация городского головы" Евгения Бойко, применили физическую силу. После этого псевдоактивисты выломали двери ратуши, ворвались в городской совет. Протестующие также выломали двери в "Центр предоставления административных услуг" на первом этаже, где устроили драку с работниками ЛКП "Муниципальная стража".

Позже протестующие разделились на несколько групп и направились в кабинеты городского главы Андрея Садового, и.о. заместителя городского главы по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя городского главы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. Сейчас они продолжают находиться в мэрии.

Один из участников штурма Олег Кот снял на видео, как протестующие передают друг другу армейский нож.

Отметим также, что в штурме мэрии принимали участие юноши подросткового возраста в спортивной одежде.

"Я не считаю, что это активисты – я могу убедительно и твердо говорить, что это псевдоактивисты, которые дестабилизируют работу в городе, и цель их – не консолидировать позицию города с общественной активностью, а внести деструктив, чтобы город перестал развиваться. И за этим всем стоят люди, которые четко, организованно дают задание этим людям, которые здесь внизу.

Пострадали коллеги городского совета, пострадал я, будучи у них под ногами, когда они меня били. Пострадали другие коллеги, от стресса получили эмоциональные травмы. Чего добились? Город будет дальше работать, развиваться, и мы с этим считаться не будем. У них была одна цель – дестабилизировать ситуацию в городе. И за всем этим стоят люди, которые организованно дают такие задания. Этот штаб будет стоять здесь до тех пор, пока их хозяева не скажут оттуда убраться. Но город работает, коммунальные службы работают и обеспечивают жизнь и деятельность нашего города", – позже прокомментировал события в городском совете директор департамента "Администрация городского главы" Львовского горсовета Евгений Бойко.

В 13:40 на сайте львовской полиции появилось официальное сообщение, в котором отмечается, что в мэрии сейчас работают следователи. Никого из протестующих пока не задержали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц.

На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка,

– говорится в сообщении полиции.

Напомним, что 24 мая эти же люди сорвали заседание исполнительного комитета и облили краской заместителя мэра Львова Геннадия Васькива и и.о. директора департамента "Администрация городского главы" Евгения Бойко. С понедельника представители "Развитие общины", "Украинского союза участников АТО", "Национального корпуса", "Рабов в рай не пускают", ПКФ "Патриот" начали акцию протеста под мэрией. Протестующие обвиняют мэра и депутатов ЛГС в выделении квартир чиновникам, махинациях во время тендеров и отсутствии земельных участков для участников АТО.