Группа "Шосте Чуття" презентовала новую песню "Я без тебе": видео

Музыканты из группы "Шосте Чуття" сделали всеукраинскую радиопремьеру своей новой песни "Я без тебе". В поддержку новинки команда отправится в концертный тур по городам Украины.

Композиция лирическая по настроению, но в то же время традиционная для "Шостого Чуття" по звучанию.

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Смотрите видео на песню "Шосте Чуття" "Я без тебе":

"Шосте Чуття" – это украинская рок-группа, созданная во Львове в 2010 году. Весной и летом 2017 года музыканты провели тур по Украине под названием "Правда", который охватил более 20 городов. На счету группы два студийных альбома "Мені треба" і "Давай Давай". Участники Шостого чуття: Михаил Бучковський – вокал, лидер группы, Николин Тарас – клавишные, Влад Ярош – бас-гитара, Юрий Росовский – гитара, Богдан Степаненко – ударные.