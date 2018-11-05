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      Группа Spice Girls воссоединится, но без одной участницы: детали

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      Spice Girls воссоединится
      Spice Girls воссоединится / Фото из Іnstagram

      Легендарная поп-группа Spice Girls воссоединится для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе – одна из участниц Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

      Об этом группа объявила в своем Twitter.

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      Одна из участниц Spice Girls Мелани Браун (Mel B) поделилась некоторыми деталями о воссоединении, пишет Yahoo!.

      По ее словам, переговоры продолжались почти полгода. Браун надеялась, что Бекхэм все же передумает и присоединится к ней, Мел Си, Эмме Бантон и Джерри Хорнер на каком из шоу, однако она категорически отказалась.

      Бекхэм решила не молчать и объяснила свою позицию.

      "Я не присоединюсь к своим девушкам на сцене снова, но участие в Spice Girls было чрезвычайно важной частью моей жизни, и я желаю им много любви и веселья, когда они вернутся на сцену в следующем году. Я знаю, что они проведут удивительное шоу, а поклонники проведут прекрасно время", – написала она в Іnstagram.

      Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

      Смотрите клип Spice Girls – Wannabe:

       

      Теги: LifeStyle Музыка Виктория Бекхэм Spice Girls
      Источник: 24 Канал
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