Группа The Hardkiss представила новую песню и клип Free Me: видео
Украинская группа The Hardkiss презентовала трек Free Me и сразу клип на него. Новая песня группы войдет в будущий альбом "Железная ласточка".
Режиссером клипа является Вал (Валерий Бебко) – гитарист группы и муж Юлии Саниной, фронтвумен The Hardkiss.
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В видео показано много кадров с концертов группы.
Смотрите клип The Hardkiss – Free Me:
Источник: 24 Канал
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