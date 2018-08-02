Группа The Hardkiss представила новую песню и клип Free Me: видео

В видео показано много кадров с концертов группы.

Украинская группа The Hardkiss презентовала трек Free Me и сразу клип на него. Новая песня группы войдет в будущий альбом "Железная ласточка".

The Hardkiss представили новую песню и клип Free Me / Фото из соцсетей

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