Группа The Maneken отпразднует 10-летие особым концертом

Группа известного саунд-продюсера Евгения Филатова The Maneken будет праздновать свое 10-летие 29 сентября в киевском Caribbean Club.

Музыканты готовят особую программу 10th Anniversary LIVE. На концерте исполнят треки со всех пяти альбомов.

Также к юбилейному концерту готовят уникальное визуальное шоу. А специальным гостем программы станет ONUKA.

Видео клипа The Maneken на песню Keep moving on

По словам Евгения Филатова, его главная цель – создать на концерте камерную атмосферу, в которой слушатели с музыкантами сыграют на равных".

Каждый альбом группы – это новый стиль, новое звучание. Все началось с фанка и acid-джаза, затем появился I'm Table и хаус. И вот с альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken становится группой, стиль которой характеризовали как инди. В следующих записях опять же прослеживалась тенденция изменения музыкальных направлений. Мне кажется, наше творчество привнесло в украинскую музыку свободу, космополитичность и узнаваемость Украины на музыкальной карте мира,

– рассказал Филатов.

За свою историю The Maneken трижды удостоился позиций в World Chart Express на MTV Europe, а также отыграл концерты для фанов Европы и США.

Фото афиши к концерту The Maneken

