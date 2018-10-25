Группа ТІК презентовала клип с украинской прима-балериной в главной роли

Группа ТІК представляет атмосферное видео на лиричную композицию "Злыва". В главной роли – прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шишпор.

"Ливень берет начало в атмосфере моих стихов из книги под названием "Без звука". Издать книгу до сих пор не хватает времени, но есть эксклюзивный экземпляр в единственном экземпляре, который мне подарила на день рождения жена Татьяна. Титульный стих этой книги и стал основой песни", – говорит лидер группы ТІК Виктор Бронюк.

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По словам музыканта, впервые группа сыграла песню на востоке Украины.

Смотрите клип группы ТІК Злива: видео

Что известно про группу ТІК? История группы ТІК началась в 2005 году, когда музыканты играли на разогрев группы "ТАЛИТА КУМ" в Виннице. С тех пор группа выпустила много хитов как: "Олени", "Не целуй", "Вчителька" и другие.