Группа украинцев с пересаженными органами поднялась на Говерлу и установила рекорд

Самую высокую гору Украинских Карпат Говерлу покорила группа из 25 украинцев с пересаженными органами – почками, печенью и сердцами. Это восхождение на вершину стало новым зафиксированным рекордом Украины.

Вместе с этими людьми на Говерлу поднялись родственники, которые являются их донорами, врачи, активисты и представители власти. В общем группа составляла из около 90 человек, рассказала Укринформу активистка Ольга Дзюба, которая тоже совершила восхождение на Говерлу.

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Рекордное восхождение на гору продолжалось почти 4 часа. Сначала планировалось, что на Говерлу поднимутся 30 человек с пересаженными органами, но 5 из-за плохого самочувствия вынуждены были остановить поход.

Остальных участников сопровождали спасатели и медики экстренной помощи.

На самой вершине подняли национальный флаг.

Мы хотели показать, что люди с пересаженными органами являются абсолютно полноценными членами общества. Ведь трансплантация открывает второе дыхание. Человек, который годами был привязан к диализному аппарату, может быть свободным, может путешествовать,

– рассказала председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец.

Восхождение на Говерлу имело еще одну цель – обратить внимание общества на то, что в Украине крайне необходимо развивать трансплантологию. Ведь ежегодно в трансплантации органов нуждаются 5 тысяч украинцев. Более 3 тысяч умирают, не дождавшись операции.

Кстати, 1 донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации.

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