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      Группа украинцев с пересаженными органами поднялась на Говерлу и установила рекорд

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      Участники восхождения на Говерлу
      Участники восхождения на Говерлу / Фейсбук-страница Артема Сорокина

      Самую высокую гору Украинских Карпат Говерлу покорила группа из 25 украинцев с пересаженными органами – почками, печенью и сердцами. Это восхождение на вершину стало новым зафиксированным рекордом Украины.

      Вместе с этими людьми на Говерлу поднялись родственники, которые являются их донорами, врачи, активисты и представители власти. В общем группа составляла из около 90 человек, рассказала Укринформу активистка Ольга Дзюба, которая тоже совершила восхождение на Говерлу.

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      Рекордное восхождение на гору продолжалось почти 4 часа. Сначала планировалось, что на Говерлу поднимутся 30 человек с пересаженными органами, но 5 из-за плохого самочувствия вынуждены были остановить поход.

      Остальных участников сопровождали спасатели и медики экстренной помощи.

      На самой вершине подняли национальный флаг.

      Мы хотели показать, что люди с пересаженными органами являются абсолютно полноценными членами общества. Ведь трансплантация открывает второе дыхание. Человек, который годами был привязан к диализному аппарату, может быть свободным, может путешествовать,
      – рассказала председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец.

      Восхождение на Говерлу имело еще одну цель – обратить внимание общества на то, что в Украине крайне необходимо развивать трансплантологию. Ведь ежегодно в трансплантации органов нуждаются 5 тысяч украинцев. Более 3 тысяч умирают, не дождавшись операции.

      Кстати, 1 донор может спасти жизни 8 человек, нуждающихся в трансплантации.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Медицина Лечение Новости Здоровье Здоровье Трансплантация Путешествия
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