Группа "Время и Стекло" презентовала ритмичную песню "Песня про лицо", которая разочаровала сеть

Украинская группа "Время и Стекло" продолжает удивлять своих поклонников. Музыканты представили новую песню "Песня про лицо". Однако ритмичный трек большинство пользователей сети не полюбили.

После триумфального дуэта солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой с Монатиком, все поклонники ожидали такой же зажигательной новинки от коллектива. Однако результат, который представили музыканты, отнюдь не понравился меломанам.

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Трек "Песня про лицо" появился сразу с мультипликационным роликом, в котором красное авто ездит по улицам города. Видео напоминало кадры из компьютерной игры. В самой же песни Надя Дорофеева и Позитив пели о себе.

За считанные часы больше, чем 100 тысяч пользователей сети посмотрели видео. Более 2,8 тысячи людей не полюбили ролик, а хейтеры активно прокомментировали услышанный трек. "Официально признаю: это их самый убыточный трек", "На самом деле песня не задела, который уже раз подряд", "Люблю вашу группу, но вы меня разочаровали", "Если честно, "Время и Стекло" скатились вниз", "Эта песня совсем не нравится, просто фу", "Извините, но песня – полнейшее де**мо", – написали поклонники группы.

Слушайте новую песню группы "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

Группа "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст новой песни

Эус. Деус. Double. Trouble.

Мчится. Красный. В нем два хулигана.

Одна длинноногая

Икона стиля,

А другой –

Икона музыки.

В машине шпилит

Время и Стекло

Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит

Группа "Время и Стекло".

Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,

Когда бросят этот трек

В ноги на танцпол.

А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так, что

Каждый сам себе своё что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.



Татататататанцуй!

С татататаким лицом,

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь.



Ой, всё!

Мамамамастер наколи мне масти,

Чтобы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату, кольщик,

Колоколокольчик,

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки

Новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги

Джорданы в полёте Virtual Reality.

А у меня с*ка не маленький.



А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так, что

Каждый сам себе своё что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.



Татататататанцуй!

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь.

Ой, всё! Татататататанцуй!

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь. Ой, всё!