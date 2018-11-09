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      Группа "Время и Стекло" презентовала ритмичную песню "Песня про лицо", которая разочаровала сеть

      113 Читати новину українською
      Група" Время и Стекло "– текст и слушать "Песню про лицо"
      Група" Время и Стекло "– текст и слушать "Песню про лицо"

      Украинская группа "Время и Стекло" продолжает удивлять своих поклонников. Музыканты представили новую песню "Песня про лицо". Однако ритмичный трек большинство пользователей сети не полюбили.

      После триумфального дуэта солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой с Монатиком, все поклонники ожидали такой же зажигательной новинки от коллектива. Однако результат, который представили музыканты, отнюдь не понравился меломанам.

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      Трек "Песня про лицо" появился сразу с мультипликационным роликом, в котором красное авто ездит по улицам города. Видео напоминало кадры из компьютерной игры. В самой же песни Надя Дорофеева и Позитив пели о себе.

      За считанные часы больше, чем 100 тысяч пользователей сети посмотрели видео. Более 2,8 тысячи людей не полюбили ролик, а хейтеры активно прокомментировали услышанный трек. "Официально признаю: это их самый убыточный трек", "На самом деле песня не задела, который уже раз подряд", "Люблю вашу группу, но вы меня разочаровали", "Если честно, "Время и Стекло" скатились вниз", "Эта песня совсем не нравится, просто фу", "Извините, но песня – полнейшее де**мо", – написали поклонники группы.

      Слушайте новую песню группы "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

       

      Группа "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст новой песни

      Эус. Деус. Double. Trouble.
      Мчится. Красный. В нем два хулигана.
      Одна длинноногая
      Икона стиля,
      А другой –
      Икона музыки. 
      В машине шпилит
      Время и Стекло
      Время, Время и Стекло. 
      А в машине шпилит
      Группа "Время и Стекло".
      Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,
      Когда бросят этот трек
      В ноги на танцпол.

      А вот эта музыка
      Нас с тобой загрузит так, что
      Каждый сам себе своё что-то представляет.
      Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

      Татататататанцуй!
      С татататаким лицом, 
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь.

      Ой, всё!
      Мамамамастер наколи мне масти,
      Чтобы все от зависти открыли свои пасти.
      Коли тату, кольщик, 
      Колоколокольчик,
      Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
      Я закрою партаки
      Новым модным шмотом.
      Руки в брюки, а на ноги
      Джорданы в полёте Virtual Reality.
      А у меня с*ка не маленький.

      А вот эта музыка 
      Нас с тобой загрузит так, что
      Каждый сам себе своё что-то представляет.
      Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

      Татататататанцуй!
      С татататаким лицом
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь.
      Ой, всё! Татататататанцуй!
      С татататаким лицом
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь. Ой, всё!

      Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Надя Дорофеева
      Источник: 24 Канал
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