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Группа "Время и стекло" собрала уже почти миллиард просмотров на Youtube

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Группа
Группа "Время и стекло" собрала уже почти миллиард просмотров на Youtube / 24 Канал

Популярная украинская группа "Время и Стекло" продолжает бить рекорды по просмотрам в Youtube.

Новое lyric-видео коллектива "ТОП" попало в тренды YouTube уже через несколько часов после релиза. Песня стала хитом, а стильный ролик набрал 20 миллионов просмотров за три недели, говорится в ТСН.

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Между тем клип на трек "Тролль", режиссером которого стала Таня Муиньо пользователи видеосервиса просмотрели 100 миллионов раз. Также ролик занял седьмое место в рейтинге самых популярных клипов мира по версии The Pudding.

Почти 200 миллионов просмотров в знаковой для работы группы "Имя 505", а хиты "Навернопотомучто" и "На Стиле" набрали по 110 миллионов.

Стремительно растет и количество подписчиков канала - их число приближается к двум миллионам. За высокую популярность "Время и Стекло" получила от YouTube "золотую кнопку".

Смотрите клип группы "Время и стекло" на песню "Топ"

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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