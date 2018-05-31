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Группа "Время и Стекло" выпустила провокационный клип: горячее видео

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"Время и Стекло" представили новую песню "Е, Бой" / Фото из открытых источников

Известная украинская группа "Время и Стекло" представил новую песню под названием "Е, Бой". К воспалительного трека звезды создали клип, который отличился пикантностью.

Подопечные Потапа – группа "Время и Стекло" – не намерена останавливаться на небольшую паузу. Более того, артисты один за другим представляют новые видеоработы и творческие проекты.

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Так, 31 мая в сети появилось видео нового клипа коллектива "Время и Стекло", которое за считанные часы получило почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале группы. Такой успех трека – не редкость, ведь певцы создали новую поп-считалку под названием "Е, Бой", слова которой запоминаются после первого просмотра ролика.

Не менее эффектным получилось и видео группы. Вокалисты коллектива "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний, более известный как "Позитив", появились в довольно провокационных кадрах. Особенно пикантными являются фрагменты с участием солистки группы, которая примерила сексуальные наряды и обольстительно занималась спортом, лежа на спине.

Само видео режиссер клипа создала в стиле телемагазина, в котором можно заказать зубную пасту "Фотошоп", тренажер Eenie Meenie и даже моющее средство "505", который делает все вокруг идеальным. В клипе также появляется "бой", солист группы "Позитив", от которого без ума все девушки.

Смотрите пикантный клип группы "Время и Стекло" на песню "Е, Бой":

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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