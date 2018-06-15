Группа "ВВ" выпустила видеоклип на трогательную народную песню "Дібрівонька": видео

Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" перепела народную песню, которой насчитывают около 500 лет, и снял на нее завораживающий видеоклип. Премьера работы состоялась сегодня, 15 июня.

Фронтмен группы Олег Скрипка отметил, что вместе со съемочной группой он пытался показать мир аутентики, сказки и магических ритуалов. В народной песне говорится о боли девушек, которые потеряли своих любимых на войне.

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Песня "Дібрівонька" имеет оригинальную древнюю мелодию. Ее было найдено во время фольклорной экспедиции группы "Божичи". Собственно, в сотрудничестве с ними и был создан этот трек. Аутентичный текст я немного дополнил стихотворной форме, заключенной под народный стиль,

– поделился Олег Скрипка.

Представители группы говорят, что: ""Дібрівонька" – это не первое приобретение группы в жанре этно-рок, но впервые оно сочетает в себе фирменную "ВВ-шную рок-лирику и поетри-рок, который сейчас становится мировым трендом".

Группа "ВВ" – "Дібровонька": смотреть видео онлайн