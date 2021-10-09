Мовиться про одеського експрокурора Олега Жученка, керівника труханівської фракції у міськраді Олега Бриндака, директорку юридичного департаменту Одеської мерії Інну Попівську та "сірого кардинала" міста – бізнесмена Володимира Галантерника.

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Усіх фігурантів справи підозрюють у привласненні міського майна на суму понад 550 мільйонів гривень. Генпрокурорка зазначила, що остаточну суму уточнюють детективи й реальний встановлений розмір збитків може суттєво зрости.

Коло підозрюваних також може розширитися. Оскільки зловживання в Одесі були масштабними і є підстави вважати, що у ньому брали участь десятки посадовців, депутатів та правоохоронців.

Минуле Труханова

Геннадій Труханов свого часу входив до одного з угруповань, яке всередині 90-х років мало чималий вплив на всю Одесу. Називалося воно "угруповання Ангела", оскільки його ватажком був одесит Олександр Ангерт, на прізвисько "Ангел".

Особистим тілоохоронцем Ангерта був Геннадій Труханов. У ті часи це означало командувати так званими бригадами – загонами міцних хлопців, які на одеських вулицях влаштовували "розборки" зі своїми конкурентами.



Біля Одеського морського порту знаходили тіла конкурентів Ангела / Фото з "Вікіпедії"

Після кожної такої "розборки", на "Полях зрошення" біля Одеського морського порту знаходили нові тіла членів конкуруючих угруповань. Так тривало доти, поки Ангел зі своїми людьми остаточно не підкорив усе місто:

порт;

нафтопереробний завод;

кілька банків;

а згодом ще й отримав свого мера.

За інформацією журналістів, за гроші в угрупованні тоді відповідав Володимир Галантерник. Він допоміг вибудувати складні схеми приватизації міського майна і подальшого виведення фінансів за кордон.

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Наприкінці "нульових" Ангерт відійшов від справ та переховувався в Ізраїлі. Його спадкоємці в Одесі вирішили розділити територію між собою.

Під час керування Труханова містом, значна частина узбережжя відійшла під хаотичну забудову висотками. На місці парків почали зводити торговельні центри. Мільярди гривень з бюджету на ремонти доріг та комунального майна виділяли фірмам, які пов'язані через офшори із самим міським головою і Галантерником.

Оборудки міського голови

Страшна пожежа в одеському дитячому таборі "Вікторія" 2017 року сколихнула всю Україну. Відсутність пожежної сигналізації призвела до загибелі дітей. Ремонт табору незадовго до цих подій здійснювала фірма, дотична до оточення Труханова.

У справі, розслідуванням якої займалася одеська поліція, підозри отримали лише "стрілочники" – молодший персонал, який мало міг вплинути на безпеку у приміщенні дитячого табору. Справжні ж винуватці – друзі і партнери мера, які могли привласнити значну частину коштів на ремонті табору, так і не понесли жодної відповідальності.



Справжні винуватці пожежі в таборі "Вікторія" не покарані / Фото "Думская"

Після кількох спроб, раніше не вдалося покарати і самого мера Одеси. 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро затримували Труханова через історію із будівлею заводу "Краян".

НАБУ встановило, що Одеська мерія спочатку продала адміністративний корпус заводу маловідомій фірмі за 11 мільйонів гривень на фіктивному конкурсі. Згодом викупила будівлю назад за 185 мільйонів гривень. З'ясувалося, що фірма-посередник контролювалася оточенням Труханова.

Малинівський районний суд Одеси не знайшов в цій історії порушення закону і виправдав Труханова та його спільників. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це рішення і призначила повторний розгляд цієї справи.

У межах розслідування почали спливати все нові епізоди привласнення міського майна в Одесі. Мовилося про виведення з комунальної власності численних земельних ділянок, які за рішенням мера та депутатів передавали структурам, пов'язаним із бізнесменом Галантерником. Натомість Труханов і оточення начебто отримували щедру грошову винагороду або частку в об'єктах нерухомості.

Російське громадянство Труханова

Покарання винних у цьому масштабному привласненні міського майна – це не лише питання боротьби з корупцією. Це питання національної безпеки, оскільки Геннадій Труханов може бути російським громадянином.

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Саме на російський паспорт одеського мера оформлені офшори, через які він контролює чимало нерухомості і фінансові потоки. Труханов також неодноразово висловлював свої проросійські погляди, демонстративно вдягав "Георгіївську стрічку" у 2014 році

Зараз з'явився шанс покарати одеського мера за перетворення міста на розсадник масштабної корупції. Скористається чинна влада цим шансом чи ні, побачимо незабаром.