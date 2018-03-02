Группу "Друга Ріка" встретили в Луцке с оригинальным подарком: фото

Популярная украинская группа "Друга Ріка", которая сейчас гастролирует по Украине, прибыла в Луцк. В городе фанаты подготовились к приезду музыкантов и удивили их сладким подарком.

Сторонники сделали кексы, на которых виднелись фото и логотипы группы. Упаковали стильный подарок в коробку с прозрачным верхом и вручили фронтмену коллектива Валерию Харчишину.

Читайте также: "Друга Ріка" презентовала новую песню: видео

Вот так встречают в Луцке,

– подписал фотографию лидер "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Как известно, группа "Друга Ріка" выпустила новый альбом с названием "Пирамида", в который вошли 9 песен. Музыканты начали тур по Украине, который будет включать концерты в 25 городах. Будет гастролировать "Друга Ріка" до 25 марта 2018 года.