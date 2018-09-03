Группу "ВИА Гра" покинула Анастасия Кожевникова: детали
Певица Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж, покинула группу "ВИА Гра". Её контракт закончился второго сентября.
Об этом Анастасия сообщила в комментарии для программы "Светская жизнь" во время собственной свадьбы.
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"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра", и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Мы будем работать надо мной", – подтвердила Кожевникова.
Девушка была участницей группы пять лет, а теперь хочет начать сольную карьеру.
"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать свои силы, дальше идти сама", – объявила Кожевникова.
По словам певицы, ее новым продюсером будет муж Кирилл.
Добавим, весной группу "ВИА Гра" покинула Миша Романова, а ее место заняла Ольга Меганская.