Группу "ВИА Гра" покинула Анастасия Кожевникова: детали

Певица Анастасия Кожевникова, которая недавно вышла замуж, покинула группу "ВИА Гра". Её контракт закончился второго сентября.

Об этом Анастасия сообщила в комментарии для программы "Светская жизнь" во время собственной свадьбы.

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"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра", и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Мы будем работать надо мной", – подтвердила Кожевникова.

Девушка была участницей группы пять лет, а теперь хочет начать сольную карьеру.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать свои силы, дальше идти сама", – объявила Кожевникова.

Допис, поширений ANASTASIA KOZHEVNIKOVA (@kozhevnikova_official_) 2 Вер 2018 р. о 2:52 PDT

По словам певицы, ее новым продюсером будет муж Кирилл.

Добавим, весной группу "ВИА Гра" покинула Миша Романова, а ее место заняла Ольга Меганская.