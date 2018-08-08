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Грузии и Украине в ближайшее время "не светит" вступление в НАТО: объяснение главы МИД Литвы

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Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО
Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус объяснил, почему в ближайшее время Грузии и Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО.

Об этом он заявил 7 августа во время совместного с главами МИД Польши и Латвии двухдневного визита в Грузию, приуроченного к 10-й годовщине начала российско-грузинской войны, информирует "Польское радио".

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Говоря об амбициях Грузии стать членом Североатлантического Альянса, Линкявичус вспомнил и об Украине.

Будущее Грузии (в НАТО, – ред.) туманно, но мы призываем Грузию последовательно проводить реформы, и, когда наступит момент политических решений, страна будет готова,
– убежден глава МИД Литвы.

По его словам, не только Украине, но еще нескольким странам вступить в НАТО могут помешать развязанные Россией конфликты.

"Развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень препятствуют возможности этих государств (Украины, Молдовы, Армении) сблизиться с европейскими экономическими и структурами безопасности", – пояснил свою позицию Линкявичус.

Министр иностранных дел Литвы напомнил, что еще 10 лет назад Кремль показал, что подписанные Россией договоренности ничего не стоят.

"Находясь в Тбилиси, мы напоминаем миру о печальной действительности, что в течение десяти лет 20% территории Грузии, независимого европейского государства, по-прежнему оккупированы, а подписанные договоренности с агрессором, Россией, не выполняются", – подчеркнул Линкявичус.

Что такое российско-грузинская война? 7 августа 2008 года началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, перейдя границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером 7 августа грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию.

Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше начала грузинской операции. Москва до сих пор официально заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Грузии война НАТО Литва
Источник: 24 Канал
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