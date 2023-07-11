Грузия увеличила объемы экспорта вина в Россию: сколько заработают виноделы в этом году

Несмотря на войну в Украине и многочисленные санкции наложенные на Россию, Грузия продолжает поставлять продукцию государству-агрессору. В настоящее время страна опередила Италию и стала лидером экспорта вина.

Прогнозные доходы грузинских поставщиков вина в Россию в этом году превысят 240 миллионов долларов. Об этом пишет Телеграф со ссылкой на данные грузинского мониторингового центра GMC.

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Как сообщает издание, владельцы и топ-менеджеры 8 из 10 крупнейших экспортеров грузинского вина в Россию являются финансовыми донорами властной пророссийской партии "Грузинская мечта".

Почти все экспортируемые в Россию бренды грузинского вина представлены и на полках украинских супермаркетов.

Ранее корпорация Укрвинпром обратилась в Кабинет Министров с предложением установить специальные пошлины в размере 50% на готовую винодельческую продукцию происхождением из Грузии и Армении. Свою инициативу Укрвинпром аргументировал кризисной ситуацию в украинском виноделии, недружественной политикой руководства Грузии и Армении к Украине и его лояльностью государству-агрессору. Инициатива Укрвинпрома сейчас прорабатывается Кабинетом министров.