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      Грузия будет развивать отношения с Украиной и Россией, – эксперт об избрании нового президента

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      В Грузии избрали нового президента Саломе Зурабишвили
      В Грузии избрали нового президента Саломе Зурабишвили / Фото из открытых источников

      После избрания президентом Грузии Саломе Зурабишвили отношения в треугольнике Россия-Грузия-Украина не изменятся. Конфликт между Грузией и Россией останется, хотя и ссориться с Москвой Тбилиси не будет.

      Такое мнение 24 каналау высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Как замечает эксперт, прозападный вектор Грузии на ЕС и НАТО не изменится, поскольку в обществе в политикуме по этому поводу есть консенсус. И при новом президенте этот курс сохранится. Также, считает Фесенко, вряд ли Грузия восстановит дипломатические отношения с Россией.

      В Грузии изменили тактику в отношении России. Тбилиси не восстановила дипломатические отношения с Москвой и, скорее всего, не будет делать этого. Но это никому не мешает развивать экономические отношения с РФ, которые имеют положительную динамику. Поток российских туристов растет с каждым годом. Грузия не признает самопровозглашенные республики Абхазии и Южной Осетии. И настаивает на их возвращении. Но грузины при всех обидах на Россию действуют прагматично. Не призывают отказаться от всех отношений с РФ. Наоборот используют российских туристов и торговлю в своих целях,
      – рассказывает Владимир Фесенко.

      В то же время политолог замечает: между Тбилиси и Киевом отношения будут развиваться, несмотря на определенное охлаждение.

      2015 год был сложным в отношениях Украины и Грузии в связи с назначением Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации. Это остудило отношения. Как только Саакашвили начал борьбу с Порошенко, моментально стали улучшаться отношения между Киевом и Тбилиси. Порошенко даже был с визитом в Грузии. Стратегически – в рамках Восточного партнерства Украины и Грузии с ЕС и Соглашения об Ассоциации – мы партнеры. И динамика развития отношений наших стран будет положительной,
      – считает Фесенко.

      Напомним, победу на президентских выборах в Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 59,56% голосов, а ее соперник во втором туре Григол Вашадзе – 40,44%.

      Кто такая Саломе Зурабишвили?Будущая президент Грузии является дочерью грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданство, однако отказалась от французского паспорта. С 1974 года работала во французском МИД, даже была послом в Тбилиси. Михаил Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, позвал ее возглавить внешнеполитическое ведомство.

      ​Зурабишвили пошла на выборы формально как независимая кандидат. Но известно, что она заручилась большой поддержкой правящей партии "Грузинская мечта". В частности, политсила принимала активное участие в предвыборной кампании Зурабишвили. После первого тура выборов последняя даже исчезла из части бигбордов своей же кампании. Зато там появилось изображение миллиардера и председателя партии Бидзины Иванишвили, которого обвиняют в узурпации власти – мол, он единолично контролирует все рычаги управления страной.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Грузии Южная Осетия Абхазия Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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