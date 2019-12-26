Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о желании создания "грузинского нормандского формата" для освобождения оккупированных Россией территорий Южной Осетии и Абхазии. По ее словам, Грузии нужно вести переговоры при поддержке своих партнеров, поскольку самостоятельно этого делать не удается.

Сейчас же государство застряло в технических форматах, где ничего решить не удается. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью грузинскому " Первому каналу ".

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Эти технические форматы совсем безрезультатны, поскольку бюрократы не принимают политических решений, которых мы ожидаем. С первого дня я требовала работать над тем, чтобы вернуть женевскому формату политический масштаб, ведь Женева начиналась как политический уровень, а потом опустилась к техническому,

– отметила президенткой Грузии.

Она, в частности, неоднократно обращалась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой вспомнить о Грузии на встрече в нормандском формате. Президенткой заявила, что ее страна не использует все возможные ресурсы для решения вопроса оккупации Россией, как это делает Украина.

"Если бы была такая возможность, то нам нужен свой формат, похожий на нормандский. Речь идет о формате, где Грузия была бы представлена ​​вместе со своими партнерами, поскольку нам не под силу вести переговоры наедине", – убеждена Саломе Зурабишвили.

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По ее словам, чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравных условиях, в которых окажется Грузия в противном случае.

Нам нужна эта поддержка. Именно поэтому и Украины поддерживает этот формат, а не входит в прямые отношения с Россией. В будущем, возможно, и нужны будут эти прямые отношения, но сейчас надо с чего-то начать,

– резюмировала грузинский лидер.

Что известно о русской оккупации части Грузии

Боевые действия произошли в августе 2008 года. С одной стороны была официальная грузинская власть, а с другой Россия и самопровозглашенные республики "Абхазия" и "Южная Осетия". Конфликт продолжался всего 5 дней.



В итоге Россия оккупировала 20% территории Грузии, признав независимость фейковых республик. Зато Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.