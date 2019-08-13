Грузинский телеканал "Рустави-2", в эфире которого обматерили Путина, выставили на продажу

Из-за нехватки средств владелец одной из самых популярных грузинских телекомпаний "Рустави-2" Кибар Халваши заявил о готовности продать ее. При этом он подчеркнул, что купить телеканал может любой желающий, кроме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Халваши планирует продать телеканал на прозрачном аукционе тому, кто предложит самую высокую цену, отмечается в сообщении на сайте "Рустави-2".

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Чтобы принять участие в аукционе, желающие приобрести "Рустави-2" должны в ближайшие дни публично объявить о намерении покупки и внести на специальный счет 1 миллион долларов для подтверждения своих намерений. В случае неудачи в конкурсе, эту сумму вернут заявителю.

Каждый, кто желает ответить на мое предложение, будет обязан выразить свою позицию публично, после чего я буду готов к обсуждению. Надеюсь, "Рустави 2" снова станет успешной компанией. До сих пор мы продолжаем работать над преодолением текущих проблем и решением первоочередных задач,

– отметил Кибар Халваши.

Что известно о телеканал "Рустави-2"?

Название грузинского телеканала прогремело после 8 июля, когда журналист Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" обматерил Владимира Путина на русском языке. Он назвал его вонючим оккупантом и грубо высказался о его родных.



Впоследствии, в ответ на провокацию, которую россияне готовили под названием телемоста "Надо поговорить", 24 канал подготовил совместный телемост с "Рустави-2".



Кроме того, прокуратура Грузии утверждает, что экс-гендиректор ТК "Рустави-2" Ника Гварамия злоупотреблял своими руководящими полномочиями. По версии следствия, в начале 2015 года Гварамия от имени телеканала заключил контракт на размещение рекламы с компанией, принадлежащей его друзьям. Однако деньги в сумме 6,8 миллиона лари не были оплачены.