На Харьковщине в Лозовском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и мотоцикла Honda. В результате водитель последней погиб.

Мотоциклист погиб в ДТП на Харьковщине: детали

Об инциденте сообщила прессслужба Нацполиции в Харьковской области. По информации правоохранителей, инцидент произошел вблизи села Катериновка примерно в 12:00 25 июля.

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Что выяснили следователи

Мотоцикл и грузовик столкнулись на автодороге Мерефа – Павлоград.

В результате столкновения 24-летний мотоциклиста получил смертельные телесные повреждения.

Грузовиком управлял 48-летний мужчина.

Внимание, 18+! Место столкновения грузовика и мотоцикла возле Катериновки на Харьковщине (фото: прессслужбы Нацполиции)

Сейчас следователи решают вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Дело хотят открыть по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Также продолжается установление обстоятельств аварии.

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Предыдущее громкое ДТП на Харьковщине

Инцидент произошел в областном центре на улице Гвардейцев-Широнинцев 25 июля. Здесь столкнулись 5 автомобилей.

Участники аварии

Daewoo Lanos под управлением 38-летнего водителя;

Chevrolet Aveo под управлением 24-летнего водителя;

Toyota RAV4 под управлением 44-летнего водителя;

Volkswagen под управлением 27-летнего водителя;

Chevrolet Lacetti под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП два человека получили травмы. Это водитель Volkswagen и 27-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti. Их сразу отвезли в больницу с телесными повреждениями.