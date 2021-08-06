Дальнобойщик переехал мужчину в Одесской области: просто лежал на трассе

На трассе Одесса – Киев утром 6 августа дальнобойщик переехал мужчину, который просто лежал на асфальте. Был ли тот жив в этот момент – неизвестно.

Это произошло на 443 километре трассы. За рулем грузовика Volvo был 50-летний мужчина.

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Заметил слишком поздно

Дальнобойщик сказал, что он просто не заметил мужчину, лежащего посреди дороги. Поэтому не мог вовремя затормозить, чтобы избежать наезда.

На место сразу вызвали полицию. Они прежде всего пытаются установить личность умершего.

Также судмедэксперты будут устанавливать был ли этот мужчина жив в момент лежания на дороге. Это необходимо, чтобы дать правовую квалификацию инцидента.

В Самборском районе Львовской области 2 августа случилась похожая ситуация. Там посреди ночи грузовик наехал на мужчину.

Тот якобы двигался по встречной полосе и внезапно вышел под колеса, поэтому водитель не успел затормозить. Пострадавший умер от полученных травм на месте.