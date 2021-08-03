В Харьковской области перевернулся и сгорел грузовик: внутри был водитель

3 августа 2021 , 19:18
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Источник:

ГСЧС Харьковской области

В Красноградском районе Харьковской области 3 августа перевернулся и загорелся грузовик с зерном. Внутри автомобиля в этот момент был водитель, который сразу погиб.

Это произошло в поселке Кегичевка на улице Юбилейная. Погибшему было примерно 38 лет (родился в 1983 году).

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Почему начался пожар

  • Опрокидывание грузовика ГАЗ произошло во время выгрузки зерна.
  • Во время падения на бок повредилось газовое оборудование транспорта.
  • Именно это было причиной начала пожара.
  • Впоследствии туда прибыли спасатели.
  • В этот момент общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
  • В ГСЧС по инциденту обратились в 14:03.
  • Полностью потушили пламя уже в 14:20.


Грузовик, который перевернулся и сгорел / Фото ГСЧС Харьковской области

Обратите внимание! Ночью 6 мая в Песочинской территориальной общине под Харьковом до тла сгорел грузовик. Во время пожара огонь также перекинулся на соседний автомобиль и нежилое здание рядом.
Автор: Олександр Марчак