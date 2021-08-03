В Харьковской области перевернулся и сгорел грузовик: внутри был водитель
3 августа 2021 , 19:18Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковской области
В Красноградском районе Харьковской области 3 августа перевернулся и загорелся грузовик с зерном. Внутри автомобиля в этот момент был водитель, который сразу погиб.
Это произошло в поселке Кегичевка на улице Юбилейная. Погибшему было примерно 38 лет (родился в 1983 году).
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Почему начался пожар
- Опрокидывание грузовика ГАЗ произошло во время выгрузки зерна.
- Во время падения на бок повредилось газовое оборудование транспорта.
- Именно это было причиной начала пожара.
- Впоследствии туда прибыли спасатели.
- В этот момент общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.
- В ГСЧС по инциденту обратились в 14:03.
- Полностью потушили пламя уже в 14:20.
Грузовик, который перевернулся и сгорел / Фото ГСЧС Харьковской области