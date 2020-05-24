Грузовик разбил микроавтобус, четыре человека погибли на месте: фото смертельного ДТП (18+)

На Львовщине произошла смертельная авария, в результате которой погибло четверо человек. Еще четверо попали в больницу.

Смертельная авария случилась 24 мая на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Тухолька на Львовщине, сообщили в полиции Львовской области. Столкнулись грузовик MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

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По предварительной информации 50-летний водитель грузовика "не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе".

В результате аварии 47-летний водитель микроавтобуса и три пассажира погибли на месте. Еще четырех пассажиров Mercedes-Benz Vito доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

Место смертельной аварии на Львовщине / фото Нацполиции

Водителю, который спровоцировал смертельную аварию, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.