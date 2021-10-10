Грузовик врезался в рейсовый автобус в Одесской области: 2 пассажира погибли

В Одесском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП погибли два человека, еще 6 получили травмы.

Авария произошла поздно вечером 9 октября возле села Холодная Балка. Это участок на трассе Киев – Одесса.

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Грузовик влетел в автобус

45-летний водитель грузовика MAN, который ехал в сторону Киева, столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал впереди. По предварительной информации, погибли 2 пассажира автобуса.



Грузовик опрокинуло на бок

Шесть человек, среди которых один ребенок, забрала "скорая". У них травмы различной степени тяжести. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.



В аварии пострадал ребенок

Решают вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований. Полиция предупредила, что по состоянию на 23:00 проезд на этом участке трассы затруднен.

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