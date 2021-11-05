Грузовик вызвал серьезный пожар на Одесчине: видео с места происшествия
5 ноября 2021 , 13:47Читати новину українською
Источник:24 канал
В селе Лиманка в Одесской области внезапно загорелся грузовой автомобиль, перевозивший мебель. К счастью, спасатели прибыли вовремя и никто не пострадал.
К спасателям сообщение о пожаре поступило в 11.34 минуты 5 ноября. На место приехали 6 сотрудников ГСЧС.
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Детали пожара
Когда спасатели прибыли на место вызова, установили, что горит грузовой автомобиль, предварительно с мебелью.
Сотрудники ГСЧС локализовали огонь в 11:48 минут и потушили пожар через 5 минут. Возгорание распространилось на площади 20 квадратных метров. Спасатели привлекли 2 единицы пожарной техники.
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