Грузовик на большой скорости врезался в пешеходный мост в Канаде: эпическое видео

В Канаде по одному из шоссе грузовик на большой скорости с поднятым полуприцепом врезался в пешеходный мост, который расположен над дорогой.

Событие произошло вблизи Монреаля, информирует lenta.ru.

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Из-за аварии временно закрыли движение по трассе. Машина была загружена семенами рапса. Следовательно, из-за столкновения образовалась рапсовая буря.

Часть пешеходного моста решили демонтировать. По данным министерства транспорта, это была мера предосторожности.

Пока неизвестно, почему грузовик ехал с открытым кузовом. Министерство предложило провести исследование о необходимости установки в кабинах грузовиков индикатора, который будет показывать, опущен или прицеп. Сейчас такие случаи никоим образом не регулируются в Канаде.

К слову, неподалеку от города Маунтин-Вью в Калифорнии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Tesla.