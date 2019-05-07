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      Грузовик с белорусами упал с высоты в горную реку на Прикарпатье: что известно

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      Что известно о падении грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье
      Что известно о падении грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье / Пресс-служба Нацполиции

      Вследствие смертельного ДТП с белорусами в Ивано-Франковской области погибли 3 человека и еще 10 попали в больницу. Правоохранители выяснили, что водитель грузовика, в котором на сплав по Черному Черемошу ехали туристы из соседней страны, был пьян, его уже задержали. Также полиция проверяет фирму, где граждане Беларуси заказывали рафтинг-тур.

      6 мая между селами Быстрец и Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. В автомобиле находились 23 туриста из Беларуси и 1 водитель. В результате погибли 3 человека (29летний руководитель группы и 2 женщины 23х и 28 лет), еще 10 госпитализированы, в том числе водитель. В общем спасено 20 человек, 16 из них спаслись собственными силами.

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      Все пострадавшие сейчас находятся в районной больнице в Верховине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести – они имеют преимущественно переломы конечностей и таза, а также сотрясение мозга. Правда, одна 25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей даже понадобилась операция. Сейчас в медучреждении ждут коллег из областной больницы, которые должны приехать и осмотреть пострадавшую. Меньше всего пострадал водитель: у него – только ушиб колена, однако он находится в состоянии шока. Еще трое туристов, получив необходимую помощь, от госпитализации отказались. Когда остальные туристы смогут вернуться в Беларусь, медики, на данный момент, не комментируют, пишет ТСН.

      Что касается цели поездки туристов из Беларуси, то они заказали по объявлению в интернете у коломыйской фирмы групповой рафтинг-тур: хотели на лодках сплавиться по Черному Черемошу. К реке белорусов собственно и должен был доставить ГАЗ. Машина людей забрала с базы, но они даже не успели доехать до места старта сплава, как попали в ДТП после того, как отехали только на 100 метров. Известно, что грузовику больше 30 лет и он не был переоборудован для перевозки пассажиров.

      Операция по спасению пассажиров грузовика, упавшего в реку на Прикарпатье/фото ГСЧС и Нацполиции

      Как выяснили следователи, во время подъема по достаточно широкой и ровной горной дороге с грунтово-щебеночным покрытием водитель пытался повернуть направо, но не справился с управлением. В результате автомобиль начал двигаться в обратном направлении и перевернулся в реку Черный Черемош. Все это произошло на глазах остальной части группы туристов, которые также ехали на сплав еще в одной машине. Они и вызвали на место аварии полицию и медиков.

      "Понизил передачу, машина дернулась вперед, тормоза отказали, не смог остановить, затянуло в кювет и сбросило вниз. Тех, кто в кузове, тех разбросало, те кто был в кабине – кто-то выбрался, кто-то не выбрался", – говорят туристы.

      Руководителя фирмы, организовавшей этот вояж, сейчас опрашивают в полиции. Также правоохранители устанавливают других лиц, с которыми белорусы заключали соглашения о поездке и порядок их заключения. В то же время следствие проверяет, есть ли у фирмы лицензия на туристическую деятельность и законно ли там работал водитель грузовика. Последнего (47-летнего жителя Косовского района) уже задержали, поскольку, согласно данным медицинского осмотра, тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

      Сейчас решается вопрос о начале досудебного расследования. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность за пуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

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      Что говорят в полиции о смертельном ДТП с белорусами на Прикарпатье: смотрите видео

      Недавно в страшное ДТП за рубежом попали граждане Украины. Произошло это в Ростовской области России. Здесь грузовик КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом Yutong, ехавший из Киева. В результате пострадали по меньшей мере 26 пассажиров автобуса, которые являются гражданами Украины. 12 человек попали в больницу, один из пострадавших – в тяжелом состоянии.

      КАКИЕ ЕЩЕ ГРОМКИЕ ДТП СЛУЧАЛИСЬ НЕДАВНО В УКРАИНЕ:
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      Заметим, что в течение шести праздничных дней, с 26 апреля по 1 мая, на дорогах Украины произошло свыше 3,5 тысячи ДТП, а почти 300 аварий были с пострадавшими. В результате инцидентов погибли 55 человек и еще более 200 человек получили ранения. 2,3 тысячи водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

      blog_ava
      7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Алкоголь Новости Ивано-Франковска Криминальные новости Расследования Новости Беларуси
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