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      Грузовик въехал в 6 машин под Киевом: среди пострадавших – ребенок

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      Вечером 15 декабря на Одесской трассе возле поселка Чабаны, что располагается в Киево-Святошинском районе Киевской области, произошло столкновение грузовика DAF сразу с шестью авто. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок.

      Как пишет ресурс "Информатор", в результате столкновения повреждения получили следующие автомобили: Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350 все двигались со стороны Киева.

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      По словам водителя Opel, все машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны, однако в какой-то момент фура DAF с крайней полосы начала ехать по диагонали, и через несколько секунд произошел удар.

      Грузовик, ДТП, Киев, 6 машин, Чабаны, Opel
      Первый удар со стороны грузовика принял на себя Opel 

      "Грузовик по касательной задел Vectra, после чего врезался в отбойник и начал сносить машины на своем пути", – добавил он.

      Водитель маршрутки, в свою очередь, сообщил, что ехал без пассажиров.

      "После удара автобус развернуло на 90 градусов, а в момент столкновения он зацепил еще и Mercedes", говорит мужчина.

      Грузовик, ДТП, Киев, 6 машин, Чабаны, Богдан
      Грузовик протаранил автобус, от чего его развернуло на 90 градусов, а затем ударил еще и Mercedes

      В полиции же рассказали, что в результате аварии были госпитализированы три человека: водитель фуры, женщина и маленькая девочка с Tuareg.

      На месте работали патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства ДТП правоохранители выясняют.

      Добавим, что из-за аварии в сторону Глевах образовалась масштабный пробка, поскольку в результате инцидента были заблокированы два ряда.

      Видео с места ДТП с участием маршуркы и 6 машин под Киевом 

       

      Напомним, вечером 11 декабря на Гостомельской трассе под Киевом маршрутка с пассажирами въехала в грузовик, в результате чего один человек погиб и еще по меньшей мере три травмированы.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Фотоновости Транспорт
      Источник: 24 Канал
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