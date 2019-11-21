Грузовик заблокировал BMW, который убегал от полиции во Львове: видео погони

Грузовик во Львове помог заблокировать BMW, водитель которого под наркотиками пытался убежать от патрульных.

Впечатляющее видео погони опубликовала пресс-служба полиции Львовской области. Инцидент произошел посреди бела дня на проспекте Черновола.

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Копы заметили авто, которое двигалось по полосе для общественного транспорта. На требование остановиться водитель иномарки не отреагировал и бросился наутек. Четыре километра он убегал от полицейских по улицам Львова.

В конце авто горе-водителя заблокировал водитель грузовика, который двигался впереди. Как оказалось 31-летний беглец был под наркотическим опьянением. Правоохранители составили на него три админпротокола.

Смотрите видео погони за горе-водителем во Львове: