В Харьковской области мужчина в одном из продовольственных магазинов увидел мышь в холодильнике с колбасой. Однако менеджер сети отказался приехать. Когда это произошло – неизвестно, но огласку в сети видео приобрело 19 апреля.

Сколько грызун пробыл в витрине-холодильнике с мясными изделиями – неизвестно. Но, вероятно, выяснять это никто не собирается.

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Что известно об инциденте

Покупатель на видео просит продавщицу "Завернуть вон ту мышку".

Продавщица растерялась, потому что думала, что говорится о какой-то из колбас.

Но когда увидела грызуна среди товара – оторопела.

Публикацию подписали шутливо: "На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках".

А потом добавили, что вызвали менеджера, однако он отказался приехать.

Фактически, руководитель магазина проигнорировал жалобу клиента.

Рататуй в колбасном раю: видео

Обратите внимание! Такие ситуации в Украине не редкость. Каждый раз, когда вы замечаете грызунов, насекомых или птиц в магазинах стоит как минимум оставить отзыв в книге жалоб.