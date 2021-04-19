Грызун в ассортименте: на Харьковщине клиент колбасного отдела попросил "завернуть мышь" – видео
В Харьковской области мужчина в одном из продовольственных магазинов увидел мышь в холодильнике с колбасой. Однако менеджер сети отказался приехать. Когда это произошло – неизвестно, но огласку в сети видео приобрело 19 апреля.
Источник:телеграм "Харьков 1654"
Сколько грызун пробыл в витрине-холодильнике с мясными изделиями – неизвестно. Но, вероятно, выяснять это никто не собирается.
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Что известно об инциденте
- Покупатель на видео просит продавщицу "Завернуть вон ту мышку".
- Продавщица растерялась, потому что думала, что говорится о какой-то из колбас.
- Но когда увидела грызуна среди товара – оторопела.
- Публикацию подписали шутливо: "На этот раз Рататуй был замечен в "Посаде" в Валках".
- А потом добавили, что вызвали менеджера, однако он отказался приехать.
- Фактически, руководитель магазина проигнорировал жалобу клиента.
Рататуй в колбасном раю: видео
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