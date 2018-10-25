Губернатор штата Нью-Йорк распорядился удвоить охрану важных инфраструктурных объектов

Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами.

Об этом политик сообщил в своем Twitter.

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Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке,

– говорится в заявлении губернатора.

Отмечается, что речь идет про мосты, тоннели, аэропорты и системы общественного транспорта.

Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для власти является общественная безопасность.

Out of an abundance of caution, I am deploying additional National Guard soldiers and directing State law enforcement to double security at vital transportation assets across New York.



New Yorkers have never succumbed to fear or intimidation, and today will be no different. pic.twitter.com/8XxY7jWYTJ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 24 жовтня 2018 р.

Напомним, в среду, 24 октября, в почте отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство.



Впоследствии в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание окружили правоохранители, проводится эвакуация. Такое же письмо со взрывчаткой был отправлен в Белый дом.