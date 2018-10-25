Губернатор штата Нью-Йорк распорядился удвоить охрану важных инфраструктурных объектов
Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами.
Об этом политик сообщил в своем Twitter.
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Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке,
– говорится в заявлении губернатора.
Отмечается, что речь идет про мосты, тоннели, аэропорты и системы общественного транспорта.
Куомо подчеркнул, что главным приоритетом для власти является общественная безопасность.
Напомним, в среду, 24 октября, в почте отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке, нашли взрывное устройство.
Впоследствии в редакцию CNN в Нью-Йорке неизвестные прислали по почте взрывное устройство. Здание окружили правоохранители, проводится эвакуация. Такое же письмо со взрывчаткой был отправлен в Белый дом.