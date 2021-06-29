"Шикарные, – сказал Ярославский в ответ на вопрос о его отношениях с Кернесом до их ссоры. – Геннадий Адольфович звонил и спрашивал, что и как сделать. Добкин, перед тем, как ехать на представление (а тогда шли долгие дебаты, кого ставить губернатором), советовался. Я, как сейчас, помню, сижу вечером на стадионе "Металлист". Он приезжает и говорит: "Александр Владиленович, я прошу Вашего благословения. Я еду на представление губернатором". Я думаю, он боялся, чтобы я не вставил туда кого-то своего. Я ему сказал, что мне все равно, я вообще туда никого не тянул. Ну и чем закончилось губернаторство Добкина? Ничем, фотографиями с рыбалки", – вспоминает бизнесмен, сравнивая след двух политиков в развитии города.

Поводом для периода, когда Ярославский с Кернесом долгое время не общались, стал спор из-за земельного участка, забранного у брата бизнесмена Алексея.

"У брата забрали землю, на этом все закончилось. Я был вынужден открыть рот, сказать Кернесу все, что думаю, так мы и разошлись. Это наложилось на историю с Януковичем", – вспоминает бизнесмен, рассказывая, с чего начались его проблемы, которые привели к продаже "Металлиста"

Мои проблемы начались с того, что я отказался идти в список "Партии регионов". Янукович меня поставил 33 номером. Но я от списка отказался, – вспоминает Ярославский эпоху восхождения экс-президента и его политсилы, которая, не гнушаясь методами, подгребала наиболее лакомые активы под себя. – "Януковичи" закатали под асфальт всех. В принципе меня спасло бегство Януковича,

– рассказал Ярославский, потерявший в эпоху его правления некоторые из своих активов.

"Кернес молодец. Понятно, что сам он лопатой не работал, но так как привели при нем Харьков в порядок, не делал никто", – отметил Ярославский.

После примирения, которое состоялось на день рождения Ярославского в конце 2019 года, они вместе с Кернесом строили планы на будущее, а бывший мэр откровенно гордился тем, что сделал для города.

Это здорово, когда человек хвастается своими успехами, например, когда он показывает парк. Он часто приезжал ко мне в гостиницу. Мы сидели, разговаривали. Я к нему постоянно ездил. Каждый день. Видно, так не хватало общения, что мы начали видеться каждый день. И сейчас у нас другие возможности. У него как у мэра, у меня как у бизнесмена с деньгами. Мы могли обсуждать крупные городские проекты,

– поделился бизнесмен.

Интервью вышло в свет 27 июня и посвящено Дню рождения Геннадия Кернеса. В авторском тексте сказано, что уже сейчас в городе хорошо видна политическая борьба.

"Политическая реклама на бордах намекает, что вскоре здесь пройдут выборы мэра – битва за пост Кернеса, где основными кандидатами обозначены действующий и. о. мэра Игорь Терехов и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Их именами и портретами завешан весь город".

"Мы проходим мимо стадиона "Металлист", напротив которого кто-то шустрый разрисовал стену Мураль с изображением Ярославского. Ярко и очевидно – всем понятно, кто здесь хозяин", – отметил журналист.