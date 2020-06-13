В Киеве в Святошинском районе женщина держит 30 коз. Каждый день он гонит их пастись в лес, проходя многоэтажки и останавливая транспорт.

Владелица живет с рогатыми в частном секторе. А на какой именно улице, можно почувствовать по неприятному запаху, об этом пишет ТСН.

К слову 90-летняя бабушка Дакоты Джонсон живет с тиграми и львами: фото

По словам соседей, козы живут под открытым небом, потому что сарай почти развалился. А из-за антисанитарии бегают крысы и мыши.

Недавно козы, возвращаясь домой из леса, повредили припаркованное авто – одна из них оставила след копытом. Кроме этого, они останавливают движение транспорта и пешеходов.

Козы гуляют по проезжей части / Скриншот с видео

Животное повредило уже одну машину / Скриншот из видео

Двор владелицы коз / Скриншот из видео