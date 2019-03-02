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      Гуляли всей областью: в Одессе масштабно отпраздновали 87-летие региона

      44 Читати новину українською
      В Одессе отпраздновали 87 день рождения области
      В Одессе отпраздновали 87 день рождения области

      В Одессе громко отпраздновали 87-й день рождения области. Уже второй год подряд праздник прошел в формате ярмарки "Сокровища Одессы".

      "Фишкой" народных гуляний стали стилизованные под каждый район области "дворики". Там каждый из 26 районов представил свои обычаи, костюмы, блюда и изделия.

      Я рад, что празднование Дня области стало настоящей традицией. Эту ярмарку мы назвали «Сокровища Одесщины», потому что нам действительно есть чем гордиться. И самое большое сокровище Одесской области это люди. Именно они делают нашу область такой уникальной! Сегодня на празднике невероятная атмосфера. И в этом тоже фишка нашей области – мы умеем и работать, и хорошо отдыхать,
      – приветствовал гостей на открытии ярмарки губернатор Одесской области Максим Степанов.

      В некоторых "двориках" даже проводили мастер-классы хозяек по приготовлению мамалыги, ухи, шурпы, милины, кавармы. Ими гостей угощали бесплатно.

      Ярмарка в Одессе

      По словам Степанова, в каждом районе есть своя изюминка, потому что всего в области проживает более 130 национальностей.

      В этом году на ярмарке прибавилось больше локаций для детей и мастер-классов.

      Для них организовали роспись хной, аквагрим, плетение кос, макияж, изготовление изделий из гипса, вязание морских узлов. Кроме этого, работал контактный зоопарк, зона развлечений с конкурсами и аниматорами, стрелковый тир, выставка-продажа handmade-товаров. А еще посетители ярмарки учились изготавливать глиняные игрушки, валять из шерсти, плести бисером, а Савранский район учил всех плести веники.

      Народные гуляния в Одессе

      Отдельно на ярмарке работали известные одесские рестораторы, а на сцене до вечера выступали местные группы: "Premier Project", "DukeTime", "Джем бэнд", Феликс Шиндер и кооператив "Деньги вперед", а также фольклорные ансамбли.

      Напомним, празднование годовщины создания области в формате ярмарки в 2018 году инициировал председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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