Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
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Что известно об операции ГУР?
Разведчики рассказали о ликвидации бойцов оккупационного подразделения "Ахмат" днем 2 августа.
Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления – сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри,
– говорится в сообщении.
Ликвидация "кадыровцев": смотрите видео ГУР
В результате детонации погибли все 5 пассажиров микроавтобуса.
Также, добавили в ГУР, взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
Напомним о другой операции бойцов ГУР МО. В ночь на 28 июля украинские разведчики высадились на Тендровской косе. Спецназовцы ликвидировали позицию россиян вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса".