Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

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Что известно об операции ГУР?

Разведчики рассказали о ликвидации бойцов оккупационного подразделения "Ахмат" днем 2 августа.

Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления – сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри,

– говорится в сообщении.

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В результате детонации погибли все 5 пассажиров микроавтобуса.

Также, добавили в ГУР, взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Напомним о другой операции бойцов ГУР МО. В ночь на 28 июля украинские разведчики высадились на Тендровской косе. Спецназовцы ликвидировали позицию россиян вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса".