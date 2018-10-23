Гурченко спела о рае и мучениках Путина: курьезное видео
Процишин официальный совместно с "Вести Кремля" подготовили видео, в котором саркастически перепели песню Людмилы Гурченко "Пожалуйста, не умирай".
Накануне Владимир Путин сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".
Но эксперты уже прогнозируют, если рухнет система контроля над вооружением, то все вернутся в годы так 50-е – 60-е, или не вернутся. И не в годы, а в рай, как "мученики".
Как мученики Путина попадут в рай: смотрите видео
Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.
Источник: 24 канал
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