Гурченко спела о рае и мучениках Путина: курьезное видео

Процишин официальный совместно с "Вести Кремля" подготовили видео, в котором саркастически перепели песню Людмилы Гурченко "Пожалуйста, не умирай".

Накануне Владимир Путин сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

Но эксперты уже прогнозируют, если рухнет система контроля над вооружением, то все вернутся в годы так 50-е – 60-е, или не вернутся. И не в годы, а в рай, как "мученики".

Как мученики Путина попадут в рай: смотрите видео

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.