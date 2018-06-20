Гусь в киевском метро: полная серия постеров
Для киевской подземки создали серию постеров о правилах поведения в метро с главным героем – Гусем.
Об этом Киевский метрополитен сообщил в Facebook.
Сейчас серия включает 9 постеров. На них пассажирам напоминают как о важных правилах метро, так и о человечности и вежливости во время совместных поездок.
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Сейчас постеры выставили в вестибюле "Золотых ворот". Через несколько недель они появятся в вагонах и на станциях подземки.
"Тогда же начнется анализ отзывов пользователей. По самым креативным создадут следующую серию постеров о правилах метро от пассажиров для пассажиров", – пояснили в "Киевском метрополитене".
Постеры Киевский метрополитен создал в сотрудничестве с автором Гуся – Надежной и компанией Art Nation Brands.