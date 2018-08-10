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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гусовский о затоплении раскопок на Почтовой: главная проблема в нежелании властей ее решать

22 Читати новину українською
Сергей Гусовский
Сергей Гусовский / 112.ua

Главная проблема даже не в воде, которая второй день подряд заливает раскопки – квартал древнего Киева на Почтовой площади. Проблема в отсутствии координации городской власти и ее нежелании решать проблему.

Об этом заявил глава фракции "Объединение "Самопомич" – Киев Сергей Гусовский 10 августа во время общественной акции на Почтовой площади, которую организовали из-за потопа на месте раскопок.

Вторые сутки подряд вода заливает археологические находки времен Киевской Руси на Почтовой площади. Члены инициативной группы, которые занимаются памятником археологии, заявляют: ценные артефакты под серьезной угрозой уничтожения. В свою очередь, ни работники коммунальных предприятий, ни чиновники до сих пор не предприняли какие-либо меры для решения проблемы. В частности, представители Управления охраны культурного наследия КГГА, которые только сегодня прибыли на место происшествия, ознакомились с ситуацией, но не определились относительно своих дальнейших действий. А представитель КП "Киевводоканал" объяснил, что изношенные трубы, которые и спровоцировали беду, сейчас заменить не могут. Причина – водопровод не находится на балансе предприятия.

"Все эти трубы не находятся на нашем балансе. Нам никто их раньше не показывал", – заявил работник "Киевводоканала". Представитель коммунального предприятия также добавил, что в настоящее время утечку воды приостановили, перекрыв общее водоснабжение Почтовой площади.

В свою очередь, Сергей Гусовский заявляет: ситуация – показательна. Ведь в то время, когда власть пытается снять с себя любую ответственность, общественность в очередной раз выполняет функцию города.

Теги: Новости политики КГГА Киеврада Самопомич Новости Киева
Источник: 24 Канал
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