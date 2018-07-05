Гвардиола может возглавить сборную Аргентины, – СМИ
Ассоциация футбола Аргентины хочет, чтобы Хосеп Гвардиола сменил Хорхе Сампаоли у руля национальной команды.
Об этом сообщает журналист TN Deportivo Пабло Чеккини.
Гвардиоле собираются предложить зарплату в 12 миллионов евро в год. "Альбиселесте" готовы предложить ему контракт на 4 года.
Источник также сообщает, что половину зарплаты будет выплачивать ассоциация, а вторую половину – спонсор сборной Аргентины.
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Кроме того, акцентируется внимание на том, что Хосеп Гвардиола сможет хорошо поладить с лидерами аргентинской национальной команды Лионелем Месси и Серхио Агуэро, дальнейшая карьера которых в сборной Аргентины пока под вопросом.
В первом матче 1/8 Чемпионата мира по футболу сборная Аргентины уступила сборной Франции. Впервые с 1994 года Аргентина завершила выступления в плей-офф Чемпионатов мира на стадии 1/8 финала.