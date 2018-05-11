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Гвардиола об украинце Зинченко: есть хорошие сигналы для его будущего

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Александр Зинченко и Пеп Гвардиола
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с "Брайтоном", в котором его команда установила рекорд английской Премьер-лиги по количеству забитых голов (105), отметил Александра Зинченко.

Украинец вышел уже на привычной позиций левого защитника, а его команда выиграла 3:1. При этом "Манчестер Сити" уже стал чемпионом Англии, и мог позволить себе сыграть без оглядки на счет.

Мы могли бы сказать, что игра против "Брайтона" не имеет значения. Но нет, все 11 игроков выложились в матче. Зинченко играл отлично, полноценно контролируя игру против Антони Кноккерта, который является одним из лучших вингеров и довольно опасен. Это достаточно хороший сигнал для нашего будущего,
– заявил Пеп Гвардиола в комментарии Manchester Evening News.

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Задачей на следующий сезон для "Манчестер Сити" главный тренер видит защиту титула чемпиона Англии.

Стоит добавить, что ситуация с Зинченко в клубе не вполне ясна. Гвардиола выпускал его на позиции левого защитника, когда травму получил главный защитник Бенджамин Менди, а впоследствии и Фабиан Делфи. Следовательно украинец провел за "синих" 8 матчей в АПЛ, благодаря чему сумел стать чемпионом Англии. Еще один матч игрок провел в Лиге Чемпионов – домашний против "Базеля", который "Мансити" проиграл. Однако после восстановления игроков от травм, украинец сел на скамейку запасных. До матча против "Брайтона" 9 мая Зинченко почти два месяца не играл за клуб – предыдущий раз выходил на поле 12 марта в игре против "Сток Сити".

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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