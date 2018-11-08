Гвардиола прокомментировал скандальное назначение пенальти в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что фола на Стерлинге в моменте, за который назначен первым пенальти в ворота "Шахтера", не было.

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Об этом наставник "горожан" заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Мы понимали, что там не было пенальти. Нам не нравится забивать голы в такой ситуации, но Стерлинг не понял [что произошло, – 24 Канал]. Он хотел сделать удар, но споткнулся о траву".

Поэтому Пеп Гвардиола выступил за введение дополнительных технологий, которые бы помогали арбитрам матча. Среди них и система видеоповторов наиболее резонансных моментов игры.

"Надо помочь судьям. Игра является быстрой, игроки более квалифицированными", – подытожил Гвардиола.

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Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" 6:0. Второй гол в матче был забит с пенальти, который был назначен в эпизоде, где не было нарушения правил.