Люди умирают: Гвинея официально объявила о начале эпидемии Эболы
В воскресенье, 14 февраля, Гвинея официально объявила о начале эпидемии вируса Эбола. Известно о по меньшей мере 3 жертвах.
Источник:France24
Власти Гвинеи провели кризисное совещание под руководством Министерства здравоохранения. Там приняли решение начать ряд противоэпидемиологических мероприятий. В частности, изолировать всех, кто контактировал с зараженными.
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Совещание провели после того, как анализы подтвердили, что по крайней мере 3 жителя страны умерли именно от Эболы.
По данным различных источников, по состоянию на 14 февраля зарегистрировали от 5 до 7 зараженных.
Что известно о жертвах Эболы
- Aljazeera сообщает, что возгорание началось после похорон медсестры, которые состоялись 1 февраля. Впоследствии у 8 присутствующих на церемонии проявился ряд симптомов. В частности, тошнота, лихорадка и диарея.
- В настоящее время 3 зараженных умерли, еще 4 – находятся в больнице. Один из пациентов пытался сбежать, но его быстро нашли и вернули в медучреждение.
- Кроме того, возможна четвертая жертва Эболы. Результаты теста умершего ожидают в ближайшее время.
- Местные власти очень обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране. Гвинея уже направила запрос во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы получить вакцину от Эболы.
- В ВОЗ пообещали привлечь все имеющиеся ресурсы для помощи Гвинеи.
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