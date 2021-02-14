В воскресенье, 14 февраля, Гвинея официально объявила о начале эпидемии вируса Эбола. Известно о по меньшей мере 3 жертвах.

Власти Гвинеи провели кризисное совещание под руководством Министерства здравоохранения. Там приняли решение начать ряд противоэпидемиологических мероприятий. В частности, изолировать всех, кто контактировал с зараженными.

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Совещание провели после того, как анализы подтвердили, что по крайней мере 3 жителя страны умерли именно от Эболы.

По данным различных источников, по состоянию на 14 февраля зарегистрировали от 5 до 7 зараженных.

Что известно о жертвах Эболы