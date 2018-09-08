Гвинет Пэлтроу оштрафовали на кругленькую сумму за продажу неэффективных секс-тренажеров
Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов. Причина – разъяренные покупатели, которые приобрели в интернет-магазине звезды Goop нефритовые и кварцевые вагинальные "яйца", которые обещали "увеличивать сексуальную энергию".
Однако "увеличения энергии" потребители не заметили и решили подать в суд на компанию. Об этом пишет издание InStyle.
Читайте также: У мужа Бейонсе был роман с известной голливудской актрисой: названо ее имя
Так, на сайте покупателей информируют, что эти секс-тренажеры просто творят чудеса: улучшают сексуальную энергию, приводят в норму гормоны, регулирующие менструальный цикл, и повышают выносливость мочевого пузыря. Да еще и привлекательная цена за чудо-вещь – 55 долларов – убедила людей купить это.
Кварцевые вагинальные "яйца" за 55 долларов
К сожалению, покупатели остались без вау-эффекта и подали иск на компанию Гвинет Пэлтроу.
Отмечается, что в рамках досудебного соглашения Goop пообещала выплатить компенсацию в размере 145 тысяч долларов тем, кто приобрел их продукты. Кроме того, в течение следующих 5 лет компания будет воздерживаться от заявлений, которые не проверены медиками-профессионалами.
Интересно, что это не первый скандал с товарами на сайте звезды. В прошлый раз новый ассортимент подвергся критике: компания продавала спреи от энергетических вампиров за 30 долларов и "магические" камни за 85 долларов, заряженные личным шаманом актрисы.
Пыль для повышения сексуальной энергии за 38 долларов
Выбор редакции
-
Как украинцам найти общий язык с поляками: посол озвучил единственный способсегодня, 11:23
-
"Решение уже принято": Тука рассказал, пойдет ли Порошенко на второй президентский сроксегодня, 10:09
-
Главные новости 7 сентября: "выборы" в ОРДО, химвыбросы в Армянске и российская нефть Марченкосегодня, 09:00