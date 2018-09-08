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Гвинет Пэлтроу оштрафовали на кругленькую сумму за продажу неэффективных секс-тренажеров

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Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу / GettyImages

Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу оштрафовали на 145 тысяч долларов. Причина – разъяренные покупатели, которые приобрели в интернет-магазине звезды Goop нефритовые и кварцевые вагинальные "яйца", которые обещали "увеличивать сексуальную энергию".

Однако "увеличения энергии" потребители не заметили и решили подать в суд на компанию. Об этом пишет издание InStyle.

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Так, на сайте покупателей информируют, что эти секс-тренажеры просто творят чудеса: улучшают сексуальную энергию, приводят в норму гормоны, регулирующие менструальный цикл, и повышают выносливость мочевого пузыря. Да еще и привлекательная цена за чудо-вещь – 55 долларов – убедила людей купить это.

Кварцевые вагинальные "яйца" за 55 долларов

К сожалению, покупатели остались без вау-эффекта и подали иск на компанию Гвинет Пэлтроу.

Отмечается, что в рамках досудебного соглашения Goop пообещала выплатить компенсацию в размере 145 тысяч долларов тем, кто приобрел их продукты. Кроме того, в течение следующих 5 лет компания будет воздерживаться от заявлений, которые не проверены медиками-профессионалами.

Интересно, что это не первый скандал с товарами на сайте звезды. В прошлый раз новый ассортимент подвергся критике: компания продавала спреи от энергетических вампиров за 30 долларов и "магические" камни за 85 долларов, заряженные личным шаманом актрисы.


Пыль для повышения сексуальной энергии за 38 долларов

Теги: LifeStyle Кино Скандал Секс-скандал Гвинет Пелтроу
Источник: 24 Канал
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