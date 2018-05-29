Гвинет Пэлтроу с мужем отправилась в солнечную Мексику: яркие фото

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фелчак отправились в романтическое путешествие в Мексику. Соответствующие фото появились на Instagram-странице звезды.

Как известно, в апреле 2018 года Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак тайно поженились. Церемонию провели в кругу ближайших друзей и родственников, а само событие звезды анонсировали, как празднование по случаю помолвки. Для особого мероприятия супруги выбрали символичное место – историческое здание Театра Лос-Анджелеса.

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Сразу после свадьбы 45-летняя актриса и 47-летний продюсер окунулись в работу, отложив путешествие. Следовательно, вероятно, мексиканский отдых – не что иное, как медовый месяц Гвинет Пэлтроу и Брэда Фелчака.

Для отдыха голливудские супруги выбрали один из самых роскошных курортов в Мексике – Costa Palmas. Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак счастливо позировали перед камерой на фоне роскошного водопада.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Тра 2018 р. о 4:17 PDT

Кроме этого, актриса засветила стройную фигуру на фоне пляжного пейзажа. Гвинет Пэлтроу с широкой улыбкой счастливо позировала в коротком комбинезоне.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Тра 2018 р. о 1:58 PDT

Судя по фото, Гвинет Пэлтроу по-настоящему счастлива с Брэдом Фелчаком. Однако иметь общих детей пара не планирует. Об этом актриса призналась в одном из интервью. Звезда добавила, что они и так являются счастливыми родителями: у Гвинет двое детей от первого брака с Крисом Мартином, как и у Брэда Фелчака.

Кто такая Гвинет Пэлтроу?Американская актриса, которая является одной из самых популярных звезд Голливуда. Гвинет Пэлтроу сыграла в фильмах "Талантливый мистер Рипли", "Чужой билет", "Одержимость", "Любовники", "Зараза", "Железный человек" и "Мстители". За участие в киноленте "Влюбленный Шекспир" актриса получила престижную премию "Оскар". Кроме этого, Гвинет Пэлтроу обладает наградами MTV Movie Awards, "Золотой глобус" и BAFTA.