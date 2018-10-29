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      Гвинет Пэлтроу во второй раз вляпалась в скандал из-за выпуска сомнительных таблеток

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      Гвинет Пэлтроу
      Гвинет Пэлтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

      Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу недавно имела проблемы с выпуском секс-тренажеров, как уже снова вляпалась в очередной скандал. Витамины для беременных и кормящих женщин, которые она продавала на своем сайте, превысили рекомендованные дозировки.

      Об этом сообщают на The Sunday Times.

      Витамины под названием The Mother Load, по мнению гинекологов и эндокринологов, содержат большое количество витамина A, способного навредить как матери, так и ребенку. Также специалисты крупнейшего портала о беременности в США Baby Center отмечают, что медицинский препарат может привести к серьезным внутриутробным порокам во время беременности.

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      В связи с этим медики решили устроить бойкот сайта актрисы Goop, который продает сомнительные медицинские товары. Медики добавляют, что не только эти витамины, а и много других препаратов не имеют ничего общего со здоровым образом жизни. Поэтому врачи обратились ко всем покупателям сайта Goop, что ни один продукт, произведенный командой под руководством Гвинет Пэлтроу, не одобрен ни Национальной службой здравоохранения Великобритании, ни Всемирной организацией здравоохранения.

      Представители сайта Goop в свою очередь ответили на заявление и отметили, что витамины The Mother Load являются абсолютно безопасными и не вредят беременным и кормящим матерям, если они не будут употреблять в своем рационе слишком много моркови, которая содержит витамин A.

      Напомним, что Гвинет Пэлтроу месяц назад оштрафовали на 145 тысяч долларов из-за неэффективности нефритовых и кварцевых вагинальных "яиц", которые должны были "увеличивать сексуальную энергию".

      Теги: LifeStyle Здоровье Голливуд Скандал Гвинет Пелтроу Медицина Лекарства
      Источник: 24 Канал
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